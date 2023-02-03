THY'den yolcularına 'seferlerini kontrol etmeleri' uyarısı
Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 23:56, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 23:54
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız