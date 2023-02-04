4 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
4 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2023 00:07, Son Güncelleme : 04 Şubat 2023 00:10
ATAMA KARARLARI
Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi SİNİRLİOĞLU'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince sona erdirilmiştir.
Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti
Daimi Temsilciliğine, 3 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat ÖNAL atanmıştır.
3 Şubat 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
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