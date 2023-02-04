Ankara'da yaşayan Erzurumlular yoğun kar yağışını davul zurna ile kutladı

ESAV Gençlik Kolları tarafından vakfın olduğu Etimesgut'taki Süvari Mahallesi'nde yoğun kar yağışını kutlamak için bir etkinlik düzenlendi.

Vakıf üyelerinin kar yağışını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladığı etkinliğe, mahalle sakinleri de katıldı.

Bir asker adayının da halay çekerek vakıf üyeleriyle doyasıya eğlendiği etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.