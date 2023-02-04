Bakan Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2023 08:01, Son Güncelleme : 04 Şubat 2023 08:03
Bakan Soylu, gece geç saatlerde Bakanlık binasından ayrılmasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ile Çankaya ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda yürüdü.
Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Soylu, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız