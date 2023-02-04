Eğitim fakülteleri ihtiyaca göre belirlenmeli

Eğitimde salgın sonrası etkilerin devam ettiği ve kronik sorunlara çözüm aranan 2022 yılı "öğretmenliğin dönüşümü" temasıyla analiz edildi. İLKE Vakfı tarafından yapılan 'Eğitim İzleme Raporu'nda dikkat çeken öneriler yer aldı.

Öğretmenliğin teknik bir göreve dönüştüğü, kimliksizleştiği, bir istihdam ve iş garantisi olma algısından yıprandığı ifade edildi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının arttığı ve öğretmenlerin yaşlarının yükseldiği belirtildi.

Bazı prüzlerin giderilmesi için de raporda öneriler sıralandı. O çıkarımlardan birisi de 'Eğitim fakültelerinin ve bölümlerin kontenjanları, pedagojik formasyon uygulamaları talep ve ihtiyaca göre yönetilmeli' oldu.

Mahmut Özay