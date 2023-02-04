Çevre etiketinin şartları değişiyor! 5 yıl geçerli olacak

Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında 'Çevre Etiketi' uygulamasında şartlar değişiyor. Etiket alımına ilişkin şartlar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile uyumlu hale geliyor. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak çalışmaya göre ürün ve hizmet grubu kriterlerinin belirlenmesi süreci, Çevre Etiketi Kurulu tarafından resen veya TSE Tip 1 Çevre Etiketlemesi uyarınca bakanlık tarafından önerilerek başlatılabilecek. Ayrıca, ürün ve hizmet grubu kriterlerinin geçerlik süresi 5 yıl olacak. Daha önceden belirlenmiş kriterlerde esaslı ve kapsamlı revizyonlar 3 yılda bir yapılacak.