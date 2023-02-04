Çevre etiketinin şartları değişiyor! 5 yıl geçerli olacak
'Çevre Etiketi' uygulamasında şartlar değişiyor. Ürün grubu kriterleri 5 yıl geçerli olacak, gıda ürünleri yine kapsam dışında olacak. Çevre etiketine sahip firmalar internetten duyurulacak ve çevre etiketinin teşvik edilmesi için çalışma yapılacak. Bazı sektörlerde ise çevre etiketi verilmesi söz konusu olmayacak. Buna göre; biyobirikimli ve toksik maddeler içeren kimyasalları içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler ile yem ve gıda ürünlerine Çevre Etiketi verilmeyecek.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Şubat 2023 09:49, Son Güncelleme : 04 Şubat 2023 09:51
Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında 'Çevre Etiketi' uygulamasında şartlar değişiyor. Etiket alımına ilişkin şartlar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile uyumlu hale geliyor. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak çalışmaya göre ürün ve hizmet grubu kriterlerinin belirlenmesi süreci, Çevre Etiketi Kurulu tarafından resen veya TSE Tip 1 Çevre Etiketlemesi uyarınca bakanlık tarafından önerilerek başlatılabilecek. Ayrıca, ürün ve hizmet grubu kriterlerinin geçerlik süresi 5 yıl olacak. Daha önceden belirlenmiş kriterlerde esaslı ve kapsamlı revizyonlar 3 yılda bir yapılacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız