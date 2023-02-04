Engelli memur ataması Şubat ayı içinde yapılacak

EKPSS tercih sonuçları için geri sayım devam ederken, Bakan Yanık engelli memur atamalarının yapılacağı tarihi duyurdu. Katıldığı televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla engelli memur atamalarının şubat ayı içerisinde yapılacağı söyledi. 2023 yılı ilk engelli atamaları için yerleştirme ve kontenjanlar kamu kurumlarına göre belirlenecek.

ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN?

Bakan Yanık katıldığı televizyon programında engelli memur atamaları ne zaman yapılacak? sorusuna şöyle yanıt verdi;

Engellilerle alakalı 2023 yılının ilk atamasını şubat ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber gerçekleştireceğiz. Tahmin ediyorum çok uzun olmayan bir tarihte ilk atamalarını yapmış olacağız.

Bizim biliyorsunuz çeşitli kanunlardan kaynaklı sosyal atamaları biz yapıyoruz. Ancak kadro ve ne kadar kişinin atanacağını belirleme hakkı bize ait değil. Bu kapsamda engelli atamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini toplayıp ona göre atamayı şubat ayında yapacağız.

EKPSS BAŞVURULARI SONA ERMİŞTİ

2023 yılı EKPSS tercih başvuruları bu sene 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında ÖSYM tarafından gerçekleşmişti.

ADAYLAR DOĞRUDAN KURUMA BAŞVURU YAPACAK

Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Söz konusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir.

Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır.