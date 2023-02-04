Başkentte karı eğlenceye dönüştüren çocuklar baklava tepsisi ve sinilerle kaydı

İlçede iki gündür etkili olan yağış, kurak geçen kış mevsiminde karı özlemle bekleyen halkı sevindirdi.

Çocuklar, yarıyıl tatilinin son günlerinde yağan karı eğlenceye dönüştürdü.

Sokaklara çıkarak kartopu oynayan, meyilli alanlarda kızak, sini, baklava tepsisi, naylon ve bidonlarla kayan çocuklar ve gençlerin neşesine büyükler de eşlik etti.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş da çocuklara sürpriz yaparak onlarla kartopu oynadı.

Demirbaş, gazetecilere, belediye ekiplerinin kar nedeniyle yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Ekiplerin gece boyu yoğun mesai harcadığını belirten Demirbaş, şöyle konuştu:

"Uzun süredir özlemle beklediğimiz kar yağışı bizi çok mutlu etti. İnşallah bereketli olur. Belediye olarak 3 vardiya halinde 6 iş makinesi ve 70 personelle kışla mücadeleye daima hazırız. Sokaklarımız, caddelerimiz maşallah şenlendi. Ailelerimiz, yavrularımız uzun zamandır beklenen karın tadını çıkarıyorlar. Şu an ilçede herkes çok mutlu. İnşallah su kıtlığı yaşamayacağız. Gece geç vakitler olmasına rağmen akın akın herkes dışarı çıkıyor."