Çorum'da gönüllü din görevlileri ve eğitimciler, okul binasını boyadı

Çorum'un Kargı ilçesinde bir araya gelen din görevlileri ve öğretmenler, imam hatip ortaokulunu boyayıp onarımdan geçirdi.

Kargı İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde kötü durumda olan okulun iç duvarlarının boyanmasına karar verdi. Onarım ve boya maliyetinin fazla çıkması üzerine okul aile birliğinden yardım istendi.

Okul Müdürü Murat Peker ile Karakise Köyü Camisi İmam Hatibi olan Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Aköner, 6 dersliği ve 82 öğrencisi bulunan okulun boyasının gönüllü öğretmenler ve din görevlilerince yapılmasını kararlaştırdı.

Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın katkılarıyla Peker ve Aköner, imam hatipler Şaban Doğra, Turgut Alıcı, Muhammed Ercan, Fatih Ülker, Rıdvan Kanşıray'ın yanı sıra İlçe Müftülüğü memurları Metin Güleç ve Musa Akbal ile okul çalışanı Hüseyin Aksu, okulu boyamak üzere harekete geçti.

Tamirat ve boya için gerekli malzemeler de hayırseverlerin katkılarıyla temin edildi.

Din görevlileri ile eğitimciler, okul binasındaki fiziki hasarları onardıktan sonra duvarları boyayarak binayı eğitim öğretim yılının ikinci dönemine hazır hale getirdi.

Peker, AA muhabirine, ilçedeki gönüllü din görevlileriyle çalışarak okulu 3 günde eğitim öğretime hazır hale getirdiklerini belirterek, özverili davranışlarından ötürü Müftü Uluşahan ile gönüllü din görevlilerine teşekkür etti.

Aköner ise eğitime önem verdiklerini belirterek, "İmam ve öğretmen arkadaşlarla özverili çalışmayla okulumuzu boyadık. Yeni bir görünüm kazandırdık. Öğrencilerimizin ikinci dönem için çok daha temiz ortamda eğitim öğretimlerine devam edebilmeleri için çalışmayı tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Musa Akbal da çocukların daha iyi şartlarda eğitim görmelerini sağlamak istediklerini vurgulayarak, "Arkadaşlarımızla organize olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha temiz, daha güzel sınıflarda eğitim görmeleri için böyle bir çalışma yaptık." ifadesini kullandı.