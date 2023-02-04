Cezaevinde açlık grevine başlayan dünyaca ünlü İranlı yönetmen Penahi serbest bırakıldı

İran Sinema Yönetmenleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Penahi'nin tutulduğu Tahran'daki Evin Cezaevi'nden yaklaşık 7 ay sonra kefaletle dün serbest bırakıldığı belirtildi.

İranlı ünlü yönetmen 2010'da bir yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylara destek verdiği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Buna rağmen cezası infaz edilmeyen Penahi'nin Mahsa Emini gösterilerinde protestoculara karşı güç kullanımını eleştiren bildiriyi imzaladığı gerekçesiyle geçen yıl temmuzda cezasını çekmek üzere tutuklanmıştı.

İran Sinema Yönetmenleri Derneği ise Penahi hakkında ilk derece mahkemesi tarafından verilen hapis kararının yaklaşık 4 ay önce Yargıtay tarafından bozulmasına rağmen İranlı yönetmenin serbest bırakılmadığını aktarmıştı.

Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutuklu bulunan Penahi, Yargıtay kararına rağmen serbest bırakılmamasını protesto amacıyla kısa süre önce açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Filmlerinde İran toplumunda sınıflar arasındaki farkları çarpıcı şekilde anlatan Penahi, "Taksi" filmiyle 2015'te Berlin Film Festivali'nde en iyi filme verilen Altın Ayı ödülü başta olmak üzere birçok uluslararası ödül aldı.