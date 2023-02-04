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Erdoğan: Türkiye'nin ayağına tekrar pranga vuramayacaksınız

Aydın'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere yönelik mesaj verdi. Erdoğan, "Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız." dedi. Konuşmasında altılı masayı da eleştiren Erdoğan, açıklanan ortak mutabakat metni için "Eski Türkiye'yi yeniden hortlatma vaadi." ifadelerini kullandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Şubat 2023 16:14, Son Güncelleme : 04 Şubat 2023 16:17
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Erdoğan: Türkiye'nin ayağına tekrar pranga vuramayacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda Aydın Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Darbeciler Menderes'i devirmenin ve idam etmenin sevincini yaşarken hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz Menderes'i ve mücadelesini kalbinin en ücra köşesinde yaşattı. Rahmetli Özal'ın gayretiyle Menderes ve idam edilen bakanların naaşları İstanbul'daki anıt mezara nakledilmiştir.

Türkiye Yüzyılını cumhuriyetimizin ilk asrında yaşadığımız tecrübe ve kazanımların üzerine inşa etmek için 14 Mayıs'ta bir kez daha sizlerle sandığa gidip sandıkları patlatmaya var mıyız? Desteğiniz çok önemli. Milli mücadelenin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920'den Demokrat Parti'nin iktidara geldiğimiz 1950'ye oradan 14 Mayıs 2023'e varan süreçte ödediğimiz her bedelin karşılığını alacağımız döneme giriyoruz.

Kritik bir tercihin eşiğindeyiz. Ülkeyi tekrar vaktini ve enerjisini heba edip kaos günlerini heba etmek isteyenlerin karşısına biz Türkiye Yüzyılı ile çıkıyoruz. "Menderes'in hatırasını kirletecek yüzsüzlükle onun 'Yeter söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür.

"ESKİ TÜRKİYE'Yİ YENİDEN HORTLATMA VAADİ"

Hazırladıkları program için 'Avrupa bize aferin diyecek' diye övünenler, iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu ikrar ediyor. Program diye millete sundukları metindeki vaatlerin çoğu ya bizim tarafımızdan son 20 yılda yapılmış ya da zaten yapılmakta olan işler. Efendilerinden aferin almak için güvensizliğin, istikrarsızlığın, çekişmenin sembolü eski Türkiye'yi yeniden hortlatma vaadidir. Gazi Mustafa Kemal şanlı cumhuriyetimizi kurmuştu. Biz de son 20 yılda her alanda emperyalistlere karşı mücadele vererek ülkemizi bu seviyeye getirdik. Aynı kirli elleri aynı kirli senaryoları görüyoruz.

"BİR KEZ DAHA MEYDAN OKUYORUM"

Buradan Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum, Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçmeyi başaramayacaksınız. Bu vesayet heveslisi muhterislere 14 Mayıs'ta bir kez daha yeter diyor muyuz?

"HANGİ YÜZLE SLOGANI SAHİPLENİYORSUN?"

Küresel siyaset ve maşalarına 14 Mayıs'ta bir kez daha 'Yeter söz milletin' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta 'Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyor muyuz? Bir türlü yerli ve milli olamayan zata 14 Mayıs'ta bay bay Kemal diyor muyuz? Menderes'in hatırasını kirletecek yüzsüzlükle onun 'Yeter söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. 'Yeter söz milletindir' sloganı bize aittir. Hangi yüzle bu sloganı sahipleniyorsun?"

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