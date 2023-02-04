Aksaray'da minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Hülya Ç. (45) kontrolündeki 68 AY 057 plakalı minibüs, merkeze bağlı Karkın köyü girişinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki Esmagül Ç. (12), Mustafa Ç. (8) ve Elif Naz Ç. (10) ile Canan B. (45), Habil B. (18) ve Hilal Nur B. (14) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.