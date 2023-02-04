Beşiktaş Sivas'ta dondu kaldı
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2023 18:11, Son Güncelleme : 04 Şubat 2023 18:13
Sivasspor ile Beşiktaş, Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti.
Sivasspor tek golle kazandı, düşme hattından uzaklaştı. Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi son buldu.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikda yeni transferi Saiz filelerle buluşturdu.
Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Sivasspor, aldığı bu kritik galibiyetle 24 puana yükselerek nefes aldı.
Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Beşiktaş zirve yarışında yara aldı. Siyah-beyazlı ekip 39 puanda kaldı.
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ilk 11'de başladı
Demir Grup SivassporSpor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız