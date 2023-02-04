Fenerbahçe taraftarı TFF'yi protesto etti
Fenerbahçeli bir grup taraftar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hataları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti.
Sosyal medya üzerinden organize olan yaklaşık bin taraftar, TFF binasının bulunduğu bölgede bir araya geldi.
Meşaleler yakan ve TFF aleyhine slogan atan Fenerbahçeli taraftarlar, TFF'yi istifaya davet etti.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede bariyerler kuran güvenlik ekipleri, taraftarların basın açıklaması yapılmasına izin verdi.
Taraftarlar adına yapılan açıklamada, son hafta yapılan Adana Demirspor maçında skandal olarak bile tarif edilmesinin hafif kalacağı hadiseler yaşandığı ifade edildi.
"Haftalardır Fenerbahçe'nin aleyhine oyunlar kuruluyor. Bu oyunun son perdesini Adana Demirspor maçından hep birlikte izledik. Maçtan sonra Fenerbahçeli olmayanların bile yaptıkları yorumlara bakarsanız, ne kadar büyük bir haksızlığın Fenerbahçe'ye yaşatıldığı da ortaya çıkar."
Fenerbahçeli taraftar grubu daha sonra dağıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız