Kar yağışı Bursa'da ulaşımı olumsuz etkiliyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kente bağlanan kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2023 22:33, Son Güncelleme : 04 Şubat 2023 22:34
Uludağ'ın güney eteğinde bulunan Orhaneli ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Özellikle Orhaneli-Bursa kara yolu Kapıkaya mevkisinde sürücüler zor anlar yaşıyor.
Trafiğin zaman zaman durduğu ve araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu açık tutmak için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız