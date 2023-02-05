'Lacivert takım ve kırmızı kravatlılar' çoğaldı! AK Parti'de rekor başvuru bekleniyor

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Seçim takvimi henüz açıklanmamasına rağmen AK Parti'de milletvekili aday adayı olmak isteyenler Ankara'nın yolunu tuttu.

AK Parti kaynakları, aday adayı olmak isteyenlerin genel merkezde ve TBMM'de yoğunluk oluşturduğunu, 2018 seçimlerindeki müracaat rekorunun 14 Mayıs seçimlerinde

tazelenebileceğini kaydetti.

Aday adayı olmak isteyenler tecrübeli siyasetçilerden öneri ve tavsiye almak için genel merkez ve Meclis arasında mekik dokuyor.