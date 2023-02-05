Oto stokçularına 3 koldan operasyon: Bayiler ve galeriler yakın takipte

BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) görevini yürütmek üzere görevlendirilen ve bu geçici görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenin ayrıca öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin yayınladığı farklı görüş yazıları kafaları karıştırmaktadır. Bu yazımızda konuyu tüm detayları ile almaya çalıştık.