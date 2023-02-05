Oto stokçularına 3 koldan operasyon: Bayiler ve galeriler yakın takipte
Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla; 39 ilde, 13 distribütör ve 256 bayinin satışlarını mercek altına aldı. Bayilerden 25 bin alıcının telefonu alınarak, yasa dışı bir durum olup olmadığı soruldu. Denetimler sonucunda bayilere cezai yaptırımlar uygulanacağı belirtiliyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 08:18, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 07:57
Hazine ve Maliye Bakanlığının otomotiv sektörüne yönelik başlattığı denetimler hız kazandı. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kayıt dışı satış, stokçuluk ve haksız fiyat artışı yapan otomotiv bayilerine operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde; 13 distribütör ve 256 bayinin satışları detaylı bir şekilde incelendi. 260 bin aracın satış detaylarına bakıldı. Bayilerden araç alan 25 bin alıcının iletişim numaraları talep edildi.
KAAN ZENGİNLİMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız