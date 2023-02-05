Google'a 5'inci soruşturma

Küçük ve Orta ölçekli işletmelerden (KOBİ) çok sayıda şikayet alan Google'ın internet üzerinden bir ürün almak için arama motoruna ürün adını giren vatandaşları mecburi yönlendirmeye tabii tutup tutmadığı soruşturulacak.

Bilindiği üzere kullanıcılar Google üzerinden yaptıkları arama sonuçları ile internet sitelerine erişiyorlar. Google ise arananlar sıralamasında ilk 3-4 sırayı kendisine reklam veren firmalara ayırırken, bunun altına ise arama sonucuna göre diğer arama sonuçlarını (organik sonuçlar) sıralıyordu.

KOBİ'YE YER YOK



Ancak şimdilerde Google'ın arama hizmetini kullanıcılara sunarken, arama sonuçlarını gösterdiği bölümden önce, çoğunlukla sayfanın üst kısmında, "görseller, videolar, kullanıcılar bunları da sordu, doğrudan cevaplar, çeviri kutucuğu" gibi özelliklere de yer vererek organik sonuçları tamamen görünmez kıldığına ilişkin şikayetler alındı. Bu durum KOBİ'lerin internet siparişlerine sekte vururken çok sayıda küçük ve orta büyüklükteki işletme Google'ı Rekabet Kurumu'na şikayet etti. Kurum ise bunun üzerine soruşturma başlattı.

4 SORUŞTURMA AÇILDI YÜKSEK CEZALAR KESİLDİ



Kurumun yaklaşık 6 ay sürmesi beklenen soruşturma neticesinde Google'ın savunmasını aldıktan sonra dosya hakkında karar vermesi beklenirken, yeni soruşturmada Google'ın internet üzerinden bir ürün almak için arama motoruna ürün adını giren vatandaşları mecburi yönlendirmeye tabii tutup tutmadığı da araştırılacak. Önceki yıllarda Google'a açtığı 4 soruşturma ile arama motoruna en fazla soruşturma başlatan kurum unvanını elinde bulunduran Rekabet Kurumu, soruşturmalar neticesinde önemli derecede idari para cezaları da kesti.

BARIŞ ŞİMŞEK