Konsoloslukları kapatan Büyükelçiler Dışişleri'nde ne söyledi? İşte o toplantıda yaşananlar

Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik uyarısı yayımlayan ve bu çerçevede Türkiye'deki bazı diplomatik ve konsüler temsilciliklerini geçici olarak kapatan 9 ülkenin Ankara büyükelçileri ve temsilcileri geçtiğimiz perşembe günü Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ankara, temsilciliklerin kapatılmasına gerekçe gösterilen tehdidin ne olduğunu sordu, edinilen bir istihbarat varsa somut detayların paylaşılmasını talep etti.

KUR'AN'A SALDIRDIKLARI İÇİN MİSİLLEME BEKLİYORLAR!

Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre; Büyükelçiler bu soruya karşı sessiz kalırken, kararın siyasi saiklerle alındığı izlenimi oluştu. Öte yandan diplomatik temsilciliklerin geçici olarak kapatılmasının Avrupa'daki Kuran-ı Kerim'e yönelik aşağılık eylemlere tepki olarak bir saldırı düzenlenmesi ihtimaline karşı olduğu değerlendiriliyor.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Türkiye, tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığının altını çiziyor. Dost ve müttefik ülkelere Türk güvenlik birimleriyle işbirliği yapılması çağrısında bulunuyor.

BAKANLIĞA ÇAĞRILDILAR

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsviçre, İsveç, Hollanda, Belçika ve İtalya'nın aralarında bulunduğu 9 ülkenin büyükelçileri bakanlığa çağrılarak Ankara'nın tepkisi iletildi.

Bu tür eşzamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği ifade edildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE HİZMET

Bu yaklaşımın terör örgütlerin sinsi gündemlerine hizmet ettiği vurgulandı. Ankara, Müslümanların kutsal kitabı Kuran yakmaya varan İslamofobik ve ırkçı eylemlere müsaade edilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

ÖTEKİLEŞTİRİCİ EYLEM

Bu tür ötekileştirici eylemlerin Müslümanları kışkırtabileceği belirtildi.

9 ülkenin endişelerinin de İslamofobik eylemler nedeniyle hedef alınabilecekleri yönünde olduğu öğrenildi.

Ankara, güçlü istihbarat mevcutsa, tehditlerin somutlaştırılarak paylaşılması gerektiğinin altını çiziyor.