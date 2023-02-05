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Veliler MEB'in ücretsiz yemek uygulaması için yapılan hazırlıkları yerinde inceledi

Milli Eğitim Bakanlığınca 6 Şubat itibarıyla uygulanmaya başlanacak olan 'okullarda ücretsiz yemek menüleri' için tüm hazıklıklar tamamlanırken, Eskişehir'de veliler çocuklarının yemek yiyeceği alanları yerinde inceleyip bilgi aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 10:25, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 10:32
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde 6 Şubat itibarıyla uygulamaya koyulacak olan okullarda ücretsiz yemek menüleri için hazırlıklar tamamlandı. Sömestr tatilinin ardından ülke genelinde ders başı yapacak 5 milyon öğrenciye kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulaması için diyetisyenlerin gözetiminde menüler hazırlandığı bakanlıkça açıklanmıştı. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hazıklıklar tamamlanırken, Tepebaşı ilçesinde bulunan Cemal Ererdi Anaokulunu öğrenci velileri ziyaret etti. Okul bünyesinde yaklaşık 200 öğrenci için yemeklerin pişirileceği mutfağı ve yemek yenecek alanı inceleyen veliler, okul müdiresi Senem Tüfekçi'den detaylı bilgi aldı. Hazıklıkların tamam olduğunu gözleriyle gören veliler, ücretsiz yemek uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

"Yapılacak çalışmalar üzerinden anlatım ve sunumlarda bulundum"

Cemal Ererdi Anaokulu Müdiresi Senem Tüfekçi, ücretsiz yemek projesi ve okulda yapılan hazırlıklar hakkında konuştu. 200 öğrencinin iki öğün olarak projeden yararlanacağına değinen Tüfekçi, "Okulumuzda 200 tane öğrencimiz var. Sabahçı ve öğlenci grup olarak hizmet vermekteyiz. Beslenme menülerimiz sabahçı ve öğlenci grup için hazırlandı. Sabah gruplarında kahvaltı şeklinde olacak, öğlenci grupta ise yemek şeklinde olacak. Mutfakta bir aşçımız bir de aşçı yardımcımız var. Okulumuzda toplam 8 personelimiz çalışıyor. Diğerleri temizlik ve bahçe personeli olarak çalışacaklar. 6 Şubat'ta yapılacak çalışmalar üzerinden anlatım ve sunumlarda bulundum. İlk yemekhaneyi görmelerini sağladık, mutfak alanımızı görmelerini sağladık. Nasıl hazırlıklar yapacağız, nasıl bir menü oluşturulacak, bunlarla ilgili kendilerine bilgi verdik. Velilerimiz süreçten çok memnunlar, yemeklerin ücretsiz olacak olması onlar için ayrıca pozitif yönde etkiledi, çok mutlular" dedi.

"Milli Eğitim Müdürümüzün desteğiyle yemekler ücretsiz olarak verilecek"

Anaokulunda eğitim alan 3 yaşındaki kızının yemek yiyeceği alanı gezen Gıda Mühendisi Özgün Öz görüşlerini aktardı. Aynı zamanda okulun aile birliğinde de yer aldığının altını çizen Öz, "Bir tane kızım var, burada eğitim alıyor. Çok memnunuz, okulumuz bu sene inanılmaz yeniliklerle döneme başladı. Okulumuzda her şey yenilendi, dış bahçeden tutun, tuvaletlerden yemekhanelere kadar her şeye kadar yenilendi. Çocuklarımız çok mutlu ve okullarına severek geliyorlar. Biz zaten bu ara tatil olmadan önce okul aile birliği ve müdürümüzle toplantılar yaptık. Daha ne yenilik ve öğrencilerimize neler katabiliriz diye konuştuk. İlk dönemde yemeklerimiz ücretli veriliyordu. Bu ara tatilde ve öncesinde gıda mühendisimiz, diyetisyenimiz ve aşçı başımızla birlikte çocuklarımızın yaş gruplarına ve onların gelişimlerine göre kalori hesaplamalarıyla yemek menüleri hazırlandı. İkinci dönemde de Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürümüzün desteğiyle yemekler ücretsiz olarak verilecek. Aslında benim mesleğim de gıda mühendisliği. Okulumuzda yemek üretimi yerinde yapılmakta. Gördüğünüz gibi mutfağımızda her şeyimiz mevcut, tamamen hijyen kurallarına uyan, donanımlı ve tecrübeli personelimiz, maskeleriyle ve boneleriyle hijyene tamamen uyarak yemeklerini yapmaktalar. Çocuklarımız da yemekhanede sırayla ve kurallara uyarak yemeklerini tüketmekteler" ifadelerini kullandı.

"Yemeğin ücretsiz olarak veriliyor olması hepimiz için gurur verici"

Okulda 3 yaşındaki oğlu eğitim alan İrem Ünal ise memnuniyetini şu kelimelerle dile getirdi:

"Oğlum Ömer çok severek buraya geliyor. Biz de bu okula çocuğumuzu göndermekten çok mutluyuz. Ara ara da geliyoruz, okulumuza bakıyoruz. Yine dönem başında gelip bir ziyaret etmek istedik, yapılan çalışmaları görünce tekrardan gönül rahatlığıyla çocuğumuzu göndermenin mutluluğunu yaşadık. Pazartesi de inşallah ikinci dönemimize başlamış olacağız, çocuğumuzu güvenle okula bırakacağız. Bütün çalışmaları görüyoruz, gerek yemekhaneyi, gerek okulun her alanında yapılan boyamalar dikkatimizden kaçmıyor. Öğrenciler için yapılan etkinlikleri ve aktiviteleri görebiliyoruz. Onları takip edebiliyoruz. Bundan sonra da daha güzel çalışmaların olacağına inancımız sonsuz. Proje çok yerinde olan bir proje, çokta memnunuz. Yemeğin ücretsiz olarak veriliyor olması hepimiz için hem gurur verici, hem de rahatlatıcı bir şey. Yemeğin bu şekilde ücretsiz verilmesi gerçekten bizi mutlu etti. Çünkü başka yerden kısabileceğiniz bir nokta da değil, çocuklara illa ki yemek vermeliyiz ve karınlarını doyurmalıyız. Dolayısıyla bu projeden memnunuz."

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