Bir kaza haberi de Bursa'dan: 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 12:21, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 12:24
İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2'si otomobil, 2'si cip olmak üzere 4 araç, Kuzey Marmara Otoyolu Selçukgazi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız