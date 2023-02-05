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12 ilden okullara kar tatili haberi geldi

Gaziantep, Malatya, Sivas, Adıyaman, Muş, Elazığ, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Şanlıurfa, Diyarbakır'ın Cüngüş ile Dicle ilçeleri ve Bitlis'in kent merkezi, Tatvan, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 17:35, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 19:26
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Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tatvan ilçesinde okullar yarın tatil edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Şanlıurfa'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi.

Ayhan, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın 2 ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde ise 1 gün okullar tatil edildi.

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucu, ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve öğretmenlerin can güvenliği düşünülerek tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 6 ve 7 Şubat'ta tatil edildiğini duyurdu.

Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü ilçe genelindeki resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarının tatil edildiği belirtildi.

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime iki gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak merkez ve tüm ilçelerdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 6 ve 7 Şubat'ta okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı günlerde idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden karın akşam saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.

Kar nedeniyle olası risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İlk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitimi, Rehberlik ve Araştırma ile rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 2 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunda oluşabilecek buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle öğrenci ve personelin güvenliği sağlanması amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 2 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kayseri'de bu gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava durumu verilerine göre il genelinde akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının aralıklarla devam edeceği, pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşacağı, etkisini azaltmakla beraber salı günü de devam edeceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak resmi/özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat'ta bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Sivas'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personellerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar 2 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı belirtildi. Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde birkaç gündür süren kar yağışının etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği, bu nedenle Malatya'nın tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi.

Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun." ifadesini kullandı.

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