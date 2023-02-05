İlk kar tatili haberi o ilden geldi
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 12:47, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 12:47
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.
Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.
Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız