İETT şoförüne silahlı tehdit
İstanbul Ataşehir'de trafikte silahla İETT sürücüsünü tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 14:21, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 15:53
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi D-100 kara yolunda Kadıköy yönünde seyir halindeki İETT otobüsünün önüne kıran ve silahını yönelttiği otobüs sürücüsünü tehdit eden şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.
Otobüsteki yolcuların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerden otomobilin plakasını tespit eden ekipler, sürücü B.Ü'yü Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Ataşehir Polis Merkezi'ne getirilen şüpheli, hakkında "tehdit", "hakaret" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız