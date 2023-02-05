Emniyet, 'Ankara'da karla mücadele araçlarına evrak kontrolü' iddiasını yalanladı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, ilde etkili olan kar yağışı esnasında belediyenin karla mücadele aracına trafik ekiplerince evrak kontrolü yapıldığı yönünde provokatif paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

Konunun Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının talebi üzerine, ilde kar ve buzlanmanın yoğun olduğu bölgelere karla mücadele araçlarının yönlendirilmesinden ibaret olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu görüntüyü maksatlı bir şekilde çarpıtarak servis eden ve paylaşan sosyal medya kullanıcıları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır."