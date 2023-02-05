Eski FETÖ'cü Danıştay üyesi ve savcı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan, biri görevinden ihraç edilmiş Danıştay üyesi, 3 FETÖ zanlısı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 15:34, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 15:35
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Zanlıların, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan, görevlerinden ihraç edilmiş Danıştay üyesi M.D, savcı C.Ö. ve komiser H.U. olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız