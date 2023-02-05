Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Denizli-Muğla kara yolu, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı, ekipler yol temizleme çalışmalarına başladı. Öte yandan Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Muğla'da yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Muğla-Denizli kara yolunda zincirleme trafik kazaları meydana geldi, çok sayıda araç yolda kaldı.
Jandarma ekipleri, kazalar ve kar nedeniyle kara yolunu Muğla'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Gazeller mevkisinde çift yönlü ulaşıma kapattı. Ekipler, sürücüleri yakındaki akaryakıt istasyonuna yönlendirdi.
Bölgeye ulaşan Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Tunceli'de Ovacık-Hozat kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süredir devam edem kar yağışının hayatı zorlaştırdığı anımsatıldı.
Karla mücadele ekiplerinin il genelinde çalışmalarına devam ettiği bildirilen açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu 28-56 kilometreleri arası güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız