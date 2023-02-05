Vergi Müfettişleri Derneği'nden, Sayıştay Müfettişleri Derneği'ne kınama

Vergi Müfettişleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Sayıştay Denetçileri Derneği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "vergi müfettişlerini hedef alan" paylaşımı kınandı.

Vergi Müfettişleri Derneği tarafından yapılan açıklama şöyle:

04.02.2023 tarihinde Sayıştay Denetçileri Derneği (@Sayder2017) tarafından, Dernek Genel Başkanımız Sn. Ahmet Halis Başlı'nın bir TV programında özlük mukayesesine yönelik ifadeleri sebebiyle talihsiz ifadeler içeren 8 parçalık tweet dizisi paylaşıldığı, kamuoyundan gelen haklı tepki ve eleştiriler sonucu tweetlerin geri çekildiği ve güncellenen paylaşmıların yorumlara kapatıldığı görülmüştür.

Ülkemizin güzide kurumları arasında yer alan Sayıştay'ı hedef almamakla birlikte sivil toplum kuruluşu olan Sayıştay Denetçileri Demeği'nin kararsız ve çekingen ellerde bulunduğunu görmemiz, ayrıca konjonktürün verdiği özgüvenle köklü bir camianın mensuplarına yapılan saygısızlığın, saygısızlığı yapanı ne kadar küçülttüğünü müşahade etmemiz bizleri fazlasıyla üzmüştür.

Meslek bakımından benzeyen ve özünde denetim işi yapıp benzer mesailer vererek ücret geliri elde eden Sayıştay Denetçilerinin, Vergi Müfetfişlerinden neredeyse 2 kat fazla maaş almasından ve eşit özlük haklarına sahip olmamız gerektiği yönündeki ifadelerimizden dolayı Sayıştay Denetçileri Derneği tarafından paylaşılan ve sonrasında kaldırılan ifadelerde; hiyerarşik bir üstünlüğü olmamasına rağmen üstün veya bağlı kurum imasında bulunulması hatta daha ileri gidilerek kendilerine "üstatlık" yakıştırması yapmaları tam bir garabettir ve özlük mücadelemizin ne kadar haklı olduğunun ispatı niteliğindedir.

Meslektaşlarımız ve derneğimizle ilgili yaptığı talihsiz paylaşımları nedeniyle bahsi geçen derneği kınıyor ve bir dahaki paylaşımlarında aynı duruma düşmemeleri için kendilerini ince eleyip sık dokumaya ve düşünerek yazmaya davet ediyoruz.