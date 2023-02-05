CHP'li Yaşar Okuyan'dan Akşener'e: Elimde belgeler var hepsini açıklarım

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törenle partiye kattığı CHP'li Yaşar Okuyan bir televizyon kanalında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Okuyan, Meral Akşener hakkında İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler."

Okuyan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener ile ilgili belgelerin olduğu bir dosya verdiğini de öne sürdü.