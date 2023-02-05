Yedi ilden okullara kar tatili haberi geldi
Yedi ilden okullara kar tatili haberi geldi
Türkiye'nin büyük bölümünde kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor
Türkiye'nin büyük bölümünde kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor
Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
İslam Memiş'ten 'Gram Altın' İçin 5 Kademeli Öngörü
İslam Memiş'ten 'Gram Altın' İçin 5 Kademeli Öngörü
CHP'li Yaşar Okuyan'dan Akşener'e: Elimde belgeler var hepsini açıklarım
CHP'li Yaşar Okuyan'dan Akşener'e: Elimde belgeler var hepsini açıklarım
Vergi Müfettişleri Derneği'nden, Sayıştay Müfettişleri Derneği'ne kınama
Vergi Müfettişleri Derneği'nden, Sayıştay Müfettişleri Derneği'ne kınama
8 kişinin öldüğü kaza ile ilgili Validen açıklama: Soruşturma başlatıldı
8 kişinin öldüğü kaza ile ilgili Validen açıklama: Soruşturma başlatıldı
Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Valilik ve İmamoğlu kar tedbirlerini açıkladı
Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Valilik ve İmamoğlu kar tedbirlerini açıkladı
Bekçi olarak atanmada 'Ansiyete bozukluğu' tedavisi ayrıntısı
Bekçi olarak atanmada 'Ansiyete bozukluğu' tedavisi ayrıntısı
İlk Evim Projesi'nde 74 ilin kurası tamamlandı
İlk Evim Projesi'nde 74 ilin kurası tamamlandı
İlk kez açılan kış okullarından 250 bin öğrenci yararlandı
İlk kez açılan kış okullarından 250 bin öğrenci yararlandı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Ocakta 250 bin gayrimenkul satıldı: En çok satış yapılan iller
Ocakta 250 bin gayrimenkul satıldı: En çok satış yapılan iller
TBMM'de gündem EYT ve borçların yapılandırılması
TBMM'de gündem EYT ve borçların yapılandırılması
Sayıştay denetçileri vergi müfettişlerinden neden iki kat fazla maaş alıyor?
Sayıştay denetçileri vergi müfettişlerinden neden iki kat fazla maaş alıyor?
EYT'de son adım: Maaşlar o tarihe yetişecek
EYT'de son adım: Maaşlar o tarihe yetişecek
'Lacivert takım ve kırmızı kravatlılar' çoğaldı! AK Parti'de rekor başvuru bekleniyor
'Lacivert takım ve kırmızı kravatlılar' çoğaldı! AK Parti'de rekor başvuru bekleniyor
Meteoroloji duyurdu: İşte yoğun kar yağışı beklenen bölge ve iller
Meteoroloji duyurdu: İşte yoğun kar yağışı beklenen bölge ve iller
Bakan Özer 6'lı Masa'nın eğitim vaatlerini değerlendirdi: Derslerine çalışmamışlar
Bakan Özer 6'lı Masa'nın eğitim vaatlerini değerlendirdi: Derslerine çalışmamışlar
Yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 30 yaralı
Yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 30 yaralı
EYT'de gözler Meclis'te
EYT'de gözler Meclis'te
Ankara'da kar tatili olacak mı?
Ankara'da kar tatili olacak mı?
Erdoğan: Türkiye'nin ayağına tekrar pranga vuramayacaksınız
Erdoğan: Türkiye'nin ayağına tekrar pranga vuramayacaksınız
Ankara beyaza büründü, sırada İstanbul var
Ankara beyaza büründü, sırada İstanbul var
İkinci el konut desteğinin kapsamı nasıl olacak?
İkinci el konut desteğinin kapsamı nasıl olacak?
Bakan Kurum: Belediyelerimiz bizden ne istediyse fazlasıyla yaptık
Bakan Kurum: Belediyelerimiz bizden ne istediyse fazlasıyla yaptık
EYT'lilerin alacağı ortalama maaş belli oldu
EYT'lilerin alacağı ortalama maaş belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik inceleme başlattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik inceleme başlattı
İçişleri'nden 81 il valiliğine ikinci yarıyılda alınacak tedbirlere ilişkin genelge
İçişleri'nden 81 il valiliğine ikinci yarıyılda alınacak tedbirlere ilişkin genelge
Başvuru başladı: Öğrencilere gidiş-dönüş bileti devletten
Başvuru başladı: Öğrencilere gidiş-dönüş bileti devletten
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İslam Memiş'ten 'Gram Altın' İçin 5 Kademeli Öngörü

İslam Memiş'ten ABD'den gelen bazı verilerin ardından düşüşe geçen gram altın için dikkat çeken yeni uyarılar geldi. Memiş, düşüşlerin kalıcı olup olmayacağını, devam edip etmeyeceğini değerlendirirken, zirve için 5 kademeli bir öngörüde bulundu.

Haber Giriş : 05 Şubat 2023 16:55, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 17:03
Yazdır
İslam Memiş'ten 'Gram Altın' İçin 5 Kademeli Öngörü

"Altın ve gümüş için alım zamanı geldi mi?" başlıklı videosunda İslam Memiş, borsa, gram altın, gram gümüş, dolar ve euro değerlendirmeleri yaptı. "Bu hafta borsa, döviz ve altın-gümüş fiyatlarında hangi gelişmeler yaşandı? Altın ve gümüş fiyatlarında düşüş devam eder mi? Bu soruların yanıtını vermeye çalışacağım" diyerek sözlerine başlayan Memiş, borsa için beklediği zirveyi açıkladı.

İSLAM MEMİŞ BORSADA ZİRVE BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

"Borsa İstanbul günü 4995 puan, yani yüzde 5.12'lik değer artışı ile tamamladı. Borsa tarafında bu hafta yaşanan sert düşüşlerle birlikte neler olduğunu anlatmıştım. Yaklaşık bir aydır borsa tarafındaki arkadaşlarımızın, 5300'e kadar yükselince, dikkat edin demiştim. Geri çekilme mümkün olabilir uyarılarım vardı. Sosyal medya algısı ile Türk borsasını kötülemek için de çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Ben size bir yatırımcı olun, cebinize odaklanın, piyasaların duygusu yoktur demiştim. Düşüşler de orta ve uzun vade için çok iyi fırsatlar sunuyor. Bundan sonra borsa ne olursa olsun, endeks tarafını değil, yukarıdaki direnç seviyesine göre hedef belirledik. Bu 6 aylık süreçte neler olabilir, sert düşüşler olabilir, sert düşüşler olabilir, bu fiyat değişimlerine kalmayacağız. Borsa tarafında orta ve uzun vadeli öngörülerim pozitif yönde devam ediyor. 6500 puana kadar yıllık bazda yükseliş öngördüğümü de açık yüreklilikle söylüyorum."

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ? İSLAM MEMİŞ'TEN AÇIKLAMA

Dolar TL kuru 18.82 seviyesinde ekranlarda. Serbest piyasalarda 19 liraya yerleşen bir dolar kuru var. 19 altında bir rakam olmasını önemsediğimiz de açıklamıştım. Dolar neden yükseldi? Çünkü dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine yükseldi. Fed Başkanı Powell'ın açıklamasının ardından geri çekilmişti, hızlı toparlandı. Yükseldiği için dünya genelinde dolar değer arttı. Yurt içi piyasalarda da değer artışı gördük.

Euro TL ekranlarda 20.44, serbest piyasalarda 20.72-84 aralığında. Geniş bant aralığı var. Euro dolar paritesinde de 1.1032'yi gördük. Ancak euro/dolar paritesine dikkat edin, sağlıksız yükseldi uyarılarım vardı. Geri çekilebilir. 1.0857 seviyesine de geriledi. Bu düşüşler devam edebilir diye tahmin ediyorum. Orta ve uzun vadeyi bekleyebilen, 1 puanlık düşüşü umursamayanlar, paritede asıl hedefin 1.12 ve devamında 1.15 seviyesi olabileceğini ifade ettim. 1.15'i bekleyenler için bir fırsat sunuyor.

GRAM ALTIN NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

Ekranlarda yüzde 2 değer kaybı var gram altında. 1140 lira ekranlarda (3 Şubat). Serbest piyasalarda 1160-1168 lira aralığında bir gram altın TL var. Bu hafta yeni rekorunu test eden bir gram altın vardı. Fed Başkanı açıklamasından sonra, yani önceki gün 1198'e kadar yükselmişti. Gram altın tarafında ons altın nedenli düşüş beklediğimi, buraların alım seviyesi olmadığını da ifade etmiştim. 1850-1900 dolar aralığında kaça tekabül ediyorsa ons altın, oralardan almanın mantıklı olduğunu ifade etmiştim. Gram altın 1 günde tam 30 lira değer kaybetti. Beklediğimiz düşüşler de bir anlamda gerçek oldu.

GRAM ALTINDA ZİRVE BEKLENTİLERİNİ TEK TEK SIRALADI: 5 KADEME...

İslam Memiş, gram altınla ilgili değerlendirmelerine zirve beklentilerini ise şöyle sıraladı:

Biz arkadaşlarımızda 1166 lira seviyesinden bu alım işimizi bitirdik. Yine yıllık öngörülerimi ifade ediyorum. Bir değişiklik yok. 1200, 1280, 1350, 1450 ve 1550 rakamlarını bekliyorum. Özellikle agresif yükselişleri hazirandan sonra bekliyorum. Gram altın TL fiyatında, yarın olabilir, pazartesi olabilir, düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Kısa vadeli düşüşlerin de kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. Dikkat etmekte fayda var.

"BİZ ALTINDA 2023 İÇİN ALIM İŞİMİZİ BİTİRDİK"

Ons altın 1875 dolar seviyesinde. Beklediğimiz seviyeler geldi. Ons altın 1950'ye kadar yükselmişti. Powell'ın açıklamasından sonra yükselmişti, arkadaşlar dikkat demiştim. 1850-1950 aralığında fiyatlama karşımızda olabilir demiştim. Bu bant aralığında kademeli alabilirsiniz, benim nazarımda 1850 dip seviyesi. ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentinin oldukça üzerinde açıklandı ve dolar endeksi değer kazanınca altın ve gümüşte de beklediğimiz sert düşüşler gerçekleşti. Biz orta ve uzun vadeli bir yatırımcı olduğumuz için artık 1850 dolar altına bakmıyoruz, 2000 dolar üzerindeki ataklara bakıyoruz. O yüzden de beklemeye devam ediyoruz. Biz 2023 yılı için altın tarafında alım işimizi bitirdik. Siz nasıl takdir edersiniz, onu bilmiyorum.

GÜMÜŞTE YENİ POLİTİKA: AL-YAT

İslam Memiş, gümüşle ilgili olarak 'al-yat' politikasına dikkat çekip şunları söyledi:

"Gümüşün ons tarafında 22.80 dolar seviyesini zikrediyorum. 23 doları da gördüğü zaman dedim ki aşağıda biraz daha alımımız var. Doları olanlar, rasyo yüksek olduğu için altınla gümüş almak isteyenlere de buranın fırsat olduğunu ifade ettim. 22.50 dolar altına düşüş beklemiyorum gümüş onsunda. Artık yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. 30 dolar kırıldıktan sonra hedef olarak 40 doları bekleyeceğiz.

Gram tarafında 13.90 görüyoruz ama bankalar ve Kapalıçarşı'da 14 altında gümüş gramı yok. Elime para geçtikçe alıyorum. Ne zaman ki 20 lira seviyesine yükselir, farklı bir emtiaya geçmek için tasarrufumu değerlendiririm ama 20 lirayı görmeden de alım satım yapmıyoruz. Al yat yapıyoruz."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İlk Evim Projesi'nde 74 ilin kurası tamamlandı
İlk Evim Projesi'nde 74 ilin kurası tamamlandı
Ocakta 250 bin gayrimenkul satıldı: En çok satış yapılan iller
Ocakta 250 bin gayrimenkul satıldı: En çok satış yapılan iller
Togg'a ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor
Togg'a ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor
EYT'de son adım: Maaşlar o tarihe yetişecek
EYT'de son adım: Maaşlar o tarihe yetişecek
Oto stokçularına 3 koldan operasyon: Bayiler ve galeriler yakın takipte
Oto stokçularına 3 koldan operasyon: Bayiler ve galeriler yakın takipte
EYT'de gözler Meclis'te
EYT'de gözler Meclis'te

Bu Habere Tepkiniz

İDDK'dan 1416 sayılı Kanuna göre gönderilenlere ilişkin önemli karar

İDDK'dan 1416 sayılı Kanuna göre gönderilenlere ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüksek lisans ve doktora yapmak üzere yurt dışına gönderilen davacının gönderiliş amacına uygun bir derece ile yurda dönmediğinden bahisle Hazineye olan doktora borcunun ödenmesi ve senet alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı işlemini hukuka uygun buldu.
Şubat sonunda kamuya 2.323 engelli memur ataması yapılacak

Şubat sonunda kamuya 2.323 engelli memur ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2.323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67.985'e çıkarmış olacağız." dedi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ek ders ücreti ödenir mi?

BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) görevini yürütmek üzere görevlendirilen ve bu geçici görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenin ayrıca öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin yayınladığı farklı görüş yazıları kafaları karıştırmaktadır. Bu yazımızda konuyu tüm detayları ile almaya çalıştık.
2007'deki patlamada yaralanan memura 100 bin TL tazminat

2007'deki patlamada yaralanan memura 100 bin TL tazminat

Danıştay 10. Dairesi, Vergi Dairesi Müdürlüğünde hizmetli olarak görev yapan davacının 12/11/2007 tarihinde Vergi Dairesi Müdürlüğünde meydana gelen patlamada yaralanması sebebiyle olayın meydana gelmesinde davalı idarelerin kusuru bulunduğundan bahisle uğranıldığı ileri sürülen zararın karşılığı olarak 100 bin Tl manevi tazminata ilişkin ilk derece mahkemesi kararını onadı
İYEP kapsamında hangi öğretmenler görevlendirilir?

İYEP kapsamında hangi öğretmenler görevlendirilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 13.01.2023 tarih ve 68352534 sayılı yazılarıyla İlkokullarda Yetiştirme Programı Kapsamında (İYEP) hangi öğretmenlerin görevlendirileceğini açıkladı.
10 kişi çağrıldı, 1 kişi girdi! Araştırma görevlisi alımlarında merkezi alım düşünülmeli!

10 kişi çağrıldı, 1 kişi girdi! Araştırma görevlisi alımlarında merkezi alım düşünülmeli!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından yıl sonu ilan edilen araştırma görevlisi kadrosunun yazılı sınavına 10 kişi davet edilmesine karşılık sadece 1 kişi sınava girdi.
Enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

Enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

2023 yılının Temmuz ayında enflasyon farkı yüzde 30'a göre değil, yüzde 8'e göre hesaplanacak.
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE ocakta yüzde 6,65, Yİ-ÜFE yüzde 4,15 arttı- Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu- TÜFE son 11 ayın, Yİ-ÜFE son 13 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti
AYM'den iş müfettiş kadrolarına zamanında atanmayanlarla ilgili önemli karar

AYM'den iş müfettiş kadrolarına zamanında atanmayanlarla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi iş müfettiş yardımcılığından iş müfettişliği kadrosuna yapılacak atamalarda parasal hak kayıplarıyla ilgili önemli bir karar verdi
3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
AK Partili Turan, EYT ile ilgili müjdeyi verdi

AK Partili Turan, EYT ile ilgili müjdeyi verdi

Milyonlarca vatandaş emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin yasalaşmasını beklerken, televizyon programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan heyecan yaratan bir açıklamada bulundu. Turan, EYT ilgili düzenlemenin salı veya çarşamba akşamı tamamlanacağını söyledi.
Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Bu çocuklar şimdinin en popüler isimleri!

Bu çocuklar şimdinin en popüler isimleri!

İşte ünlü isimlerin çocukluk halleri