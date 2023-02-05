İslam Memiş'ten 'Gram Altın' İçin 5 Kademeli Öngörü

"Altın ve gümüş için alım zamanı geldi mi?" başlıklı videosunda İslam Memiş, borsa, gram altın, gram gümüş, dolar ve euro değerlendirmeleri yaptı. "Bu hafta borsa, döviz ve altın-gümüş fiyatlarında hangi gelişmeler yaşandı? Altın ve gümüş fiyatlarında düşüş devam eder mi? Bu soruların yanıtını vermeye çalışacağım" diyerek sözlerine başlayan Memiş, borsa için beklediği zirveyi açıkladı.

İSLAM MEMİŞ BORSADA ZİRVE BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

"Borsa İstanbul günü 4995 puan, yani yüzde 5.12'lik değer artışı ile tamamladı. Borsa tarafında bu hafta yaşanan sert düşüşlerle birlikte neler olduğunu anlatmıştım. Yaklaşık bir aydır borsa tarafındaki arkadaşlarımızın, 5300'e kadar yükselince, dikkat edin demiştim. Geri çekilme mümkün olabilir uyarılarım vardı. Sosyal medya algısı ile Türk borsasını kötülemek için de çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Ben size bir yatırımcı olun, cebinize odaklanın, piyasaların duygusu yoktur demiştim. Düşüşler de orta ve uzun vade için çok iyi fırsatlar sunuyor. Bundan sonra borsa ne olursa olsun, endeks tarafını değil, yukarıdaki direnç seviyesine göre hedef belirledik. Bu 6 aylık süreçte neler olabilir, sert düşüşler olabilir, sert düşüşler olabilir, bu fiyat değişimlerine kalmayacağız. Borsa tarafında orta ve uzun vadeli öngörülerim pozitif yönde devam ediyor. 6500 puana kadar yıllık bazda yükseliş öngördüğümü de açık yüreklilikle söylüyorum."

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ? İSLAM MEMİŞ'TEN AÇIKLAMA

Dolar TL kuru 18.82 seviyesinde ekranlarda. Serbest piyasalarda 19 liraya yerleşen bir dolar kuru var. 19 altında bir rakam olmasını önemsediğimiz de açıklamıştım. Dolar neden yükseldi? Çünkü dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine yükseldi. Fed Başkanı Powell'ın açıklamasının ardından geri çekilmişti, hızlı toparlandı. Yükseldiği için dünya genelinde dolar değer arttı. Yurt içi piyasalarda da değer artışı gördük.

Euro TL ekranlarda 20.44, serbest piyasalarda 20.72-84 aralığında. Geniş bant aralığı var. Euro dolar paritesinde de 1.1032'yi gördük. Ancak euro/dolar paritesine dikkat edin, sağlıksız yükseldi uyarılarım vardı. Geri çekilebilir. 1.0857 seviyesine de geriledi. Bu düşüşler devam edebilir diye tahmin ediyorum. Orta ve uzun vadeyi bekleyebilen, 1 puanlık düşüşü umursamayanlar, paritede asıl hedefin 1.12 ve devamında 1.15 seviyesi olabileceğini ifade ettim. 1.15'i bekleyenler için bir fırsat sunuyor.

GRAM ALTIN NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

Ekranlarda yüzde 2 değer kaybı var gram altında. 1140 lira ekranlarda (3 Şubat). Serbest piyasalarda 1160-1168 lira aralığında bir gram altın TL var. Bu hafta yeni rekorunu test eden bir gram altın vardı. Fed Başkanı açıklamasından sonra, yani önceki gün 1198'e kadar yükselmişti. Gram altın tarafında ons altın nedenli düşüş beklediğimi, buraların alım seviyesi olmadığını da ifade etmiştim. 1850-1900 dolar aralığında kaça tekabül ediyorsa ons altın, oralardan almanın mantıklı olduğunu ifade etmiştim. Gram altın 1 günde tam 30 lira değer kaybetti. Beklediğimiz düşüşler de bir anlamda gerçek oldu.

GRAM ALTINDA ZİRVE BEKLENTİLERİNİ TEK TEK SIRALADI: 5 KADEME...

İslam Memiş, gram altınla ilgili değerlendirmelerine zirve beklentilerini ise şöyle sıraladı:

Biz arkadaşlarımızda 1166 lira seviyesinden bu alım işimizi bitirdik. Yine yıllık öngörülerimi ifade ediyorum. Bir değişiklik yok. 1200, 1280, 1350, 1450 ve 1550 rakamlarını bekliyorum. Özellikle agresif yükselişleri hazirandan sonra bekliyorum. Gram altın TL fiyatında, yarın olabilir, pazartesi olabilir, düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Kısa vadeli düşüşlerin de kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. Dikkat etmekte fayda var.

"BİZ ALTINDA 2023 İÇİN ALIM İŞİMİZİ BİTİRDİK"

Ons altın 1875 dolar seviyesinde. Beklediğimiz seviyeler geldi. Ons altın 1950'ye kadar yükselmişti. Powell'ın açıklamasından sonra yükselmişti, arkadaşlar dikkat demiştim. 1850-1950 aralığında fiyatlama karşımızda olabilir demiştim. Bu bant aralığında kademeli alabilirsiniz, benim nazarımda 1850 dip seviyesi. ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentinin oldukça üzerinde açıklandı ve dolar endeksi değer kazanınca altın ve gümüşte de beklediğimiz sert düşüşler gerçekleşti. Biz orta ve uzun vadeli bir yatırımcı olduğumuz için artık 1850 dolar altına bakmıyoruz, 2000 dolar üzerindeki ataklara bakıyoruz. O yüzden de beklemeye devam ediyoruz. Biz 2023 yılı için altın tarafında alım işimizi bitirdik. Siz nasıl takdir edersiniz, onu bilmiyorum.

GÜMÜŞTE YENİ POLİTİKA: AL-YAT

İslam Memiş, gümüşle ilgili olarak 'al-yat' politikasına dikkat çekip şunları söyledi:

"Gümüşün ons tarafında 22.80 dolar seviyesini zikrediyorum. 23 doları da gördüğü zaman dedim ki aşağıda biraz daha alımımız var. Doları olanlar, rasyo yüksek olduğu için altınla gümüş almak isteyenlere de buranın fırsat olduğunu ifade ettim. 22.50 dolar altına düşüş beklemiyorum gümüş onsunda. Artık yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. 30 dolar kırıldıktan sonra hedef olarak 40 doları bekleyeceğiz.

Gram tarafında 13.90 görüyoruz ama bankalar ve Kapalıçarşı'da 14 altında gümüş gramı yok. Elime para geçtikçe alıyorum. Ne zaman ki 20 lira seviyesine yükselir, farklı bir emtiaya geçmek için tasarrufumu değerlendiririm ama 20 lirayı görmeden de alım satım yapmıyoruz. Al yat yapıyoruz."