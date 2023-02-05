Ümit Özdağ'dan Çorum Valisine: Vatana ihanetten yargılayacağız

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 97'nci yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında dualarla yad edildi. Atıf Derneğince Gülbaba Mezarlığı'ndaki İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, HÜDAPAR Bölge Koordinatörü Ihsan Özdemir, Tokat İl Başkanı Mahmut Kaya, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek ile aile yakınları, Atıf Hoca'nın kabri başında yapılan duaya eşlik etti.

Vatan hainlerini ananları vatana ihanet ile yargılayacağız. https://t.co/pGyZ9PMOVG Ümit Özdağ (@umitozdag) February 5, 2023



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin İskilipli Atıf Hoca'yı anma programına katılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çorum Valiliği tarafından anma programına ilişkin yapılan paylaşımı alıntılayan Özdağ, Vali Çiftçi'yi tehdit etti. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Vatan hainlerini ananları vatana ihanet ile yargılayacağız."

İSKİLİPLİ ATIF HOCA KİMDİR?



Ankara İstiklal Mahkemesi kararıyla 1926'da idam edilen İskilipli Atıf Hoca'nın vefatının ardından 93 yıl geçti.

Fikirleri ve yazdığı Frenk Mukallitliği ve Şapka isimli kitap nedeniyle idam edilen İskilipli Atıf Hoca, vefatından 82 yıl sonra defnedildiği mezarlıkta anıldı.

1875 yılında, Bayat'ın Toyhane köyünde doğan Atıf Hoca, altı aylıkken öksüz kaldı, dedesi Hasan Kethüda'nın himayesinde yetişti. Köy hocasından başladığı tahsiline 1891'den itibaren iki sene İskilip'te devam etti. Okulunda "İskilipli Mehmet" olarak anılan Atıf Hoca, müderrislik/profesör unvanıyla Fatih Camii'nde ders vermeye başladı ve İstanbul Dar'ül Fünun İlahiyat Fakültesi'ne girdi.

1905'te mezun olan Mehmet Atıf, Kabataş Lisesi'nde Arapça öğretmeni olarak göreve başladı ve bu yıl içinde Fatıma Zahide Hanım ile evlendi.

Frenk Mukallitliği ve Şapka isimli kitap idama götürdü

İskilipli Atıf Hoca şapka kanunundan yaklaşık iki yıl önce "Frenk Mukallitliği ve Şapka" adlı bir kitap kaleme aldı. Kitabında İskilipli Atıf, batının ilmini ve fennini almanın caiz olduğunu söylemiş ama o günlerde bunun yerine batının ahlaksızlığının alındığını yazdı.

Kitabını yazdıktan 1,5 yıl sonra şapka kanununa muhalefet etmek suçundan tutuklandı. İskilipli Atıf Hoca 4 Şubat 1926 Perşembe günü sabaha karşı Eski Meclis binasının yakınındaki çarşıda asılarak idam edildi.

İskilipli Atıf Hoca'nın kabri Çorum'da bulunuyor.