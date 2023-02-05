Eskişehir'de engellilere ve hamilelere kar izni
Eskişehir'de, kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 6 Şubat'ta bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 18:49, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 18:49
Eskişehir'de, kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 6 Şubat'ta bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışına bağlı oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 6 Şubat Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır."Yedi ilden okullara kar tatili haberi geldi Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız