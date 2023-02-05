İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "20.00'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre; ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.





BASIN AÇIKLAMASI (2023-6)

Kıymetli İstanbullular,

Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden saat 20.00'da alınan son meteorolojik verilere göre ilimizde;

"İstanbul'un kuzey kesimleriyle Avrupa Yakası'nda ve özellikle yakanın batı kesimlerinde daha fazla etkili olması beklenen kar yağışlarının Pazartesi öğleden sonraya kadar devam edeceği,

Şehrin diğer bölgelerindeki yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve özellikle yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı,

Yüksek kesimler başta olmak üzere, yer yer kuvvetli BUZLANMA ve don hadiselerinin görülebileceği,

Rüzgarın KUVVETLİ FIRTINA ve YER YER TAM FIRTINA şeklinde esmesi'' beklenmektedir.

Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle;

6 Şubat 2023 Pazartesi günü;

1. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın İDARİ İZİNLİ sayılması,

2. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına;

3. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarımızdaki eğitim faaliyetlerine;

4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine Bir (1) gün süreyle ARA VERİLMESİ kararlaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 05.02.2023 - Saat 20.30