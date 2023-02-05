Savdes-Sen'den Ticaret Bakanlığı görevde yükselme sınavına itiraz

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Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı "Taşra Bölge Amirliği ve Kısım Amirliği Mülakatına SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ'den itiraz geldi.

26 Kasım 2022 tarihinde yapılan yazılı sınavı kazanan adayların 06-26 Ocak 2023 tarihleri arasında Ankara'da yapılan mülakata çağrıldığını, yapılan mülakatta adaylar arasındaki Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinde görevli gümrük amir ve memurların neredeyse tamamının elendiğini, buna karşılık Kaçak İstihbarat Müdürlüğünde görevli adayların tamamına yakınının kazandığını belirten SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ, "Bu üniformalı muhafaza memuru, kısım amiri ve bölge amirlerine karşı ayırımcılıktır, zulümdür." dedi.

Genel Başkan Tuncay CENGİZ sözlerine şöyle devam etti; "Sayın Ticaret Bakanımızın bu konudan haberinin olması halinde bu ayırımcılığa geçit vermeyeceğini düşünüyorum. Konu ile ilgili üyelerimizin haklarını korumak için her türlü hukuki yolu deneyeceğiz. Haksızlığa karşı mücadelemizi sonuç alınıncaya kadar yürüteceğiz. Kahraman Gümrük Muhafaza Amir ve Memurlarımızın hakkını yedirmeyeceğiz."dedi.

