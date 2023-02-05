Çelik: Seçim yaklaşırken Türkiye'yi hedef alan yayınlar sıraya girdi

Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan yayınlar yine sıraya girdi. Bunların hepsi sadece kara propagandadır. Her zaman olduğu gibi milletimizin iradesine çarpıp çöp olacaklar.

Onyıllar evvel darbe yaptırarak Türkiye'ye yön verenler, tamamen etkisiz hale geldiler. O nedenle şimdi yayın faaliyeti, analiz ve propoganda gibi kanallar üzerinden etki yaratabileceklerini sanıyorlar. Ucuz yöntemler ve dar kafalı yaklaşımlar dışında oyuncakları kalmadı.

Sandık yaklaştıkça bu kara propagandaların ve siyasi hayatımızı etki altına çalışmaya çalışan şebekelerin sayısı artacak. Hiçbirinin zerre kadar değeri ve etkisi yok. Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ve milletimizin iradesi bu şebekelere gerekli cevabı vermeye devam ediyor."