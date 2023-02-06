6 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
6 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.
(Ankara/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.
(Ankara/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık İlaç ve Teknoloji Merkezi'nin açılış törenine katılacak.
(Ankara/10.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tünel İşletme Şefliğinde basın açıklaması yapacak.
(Bolu/10.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını duyuracak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesi HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/17.00/20.00/Giresun/20.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasının son maçında Eyüpspor ile Bodrumspor, Eyüp Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız