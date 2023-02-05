Konyaspor-Fenerbahçe maçı ertelendi
Süper Lig'de yarın oynanması gereken Konyaspor-Fenerbahçe maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 22:44, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 22:45
Süper Lig'de yarın oynanması planlanan Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesi ertelendi.
Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un uçağı 16.30'da kalkacak olarak planlanmıştı ancak 5 saat rötar yedi.
Bir sonraki uçak da hava şartları nedeniyle kalkış yapamadığı için; Konyaspor, İstanbul'a gelemedi.
Konya ekibi, TFF'ye mücadelenin ertelenmesi için başvuru yaptı. Başvuru TFF tarafından onaylandı ve yarın oynanması planlanan mücadele ertelendi.
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadelenin yarın saat 20:00'de oynanması planlanıyordu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız