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Mardin'de sokak ortasında yurttaşa şiddet uygulayan polislere soruşturma

Mardin Valiliği, Artuklu'da bir yurttaşa şiddet uygulayan 3 polis hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 02:02, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 02:03
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Mardin'de sokak ortasında yurttaşa şiddet uygulayan polislere soruşturma

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 3 trafik polisinin bir gence şiddet uyguladığı anlara dair görüntülerin Mezopotamya Ajansı'nda (MA) yayınlanmasının ardından Mardin Valiliği konuya dair açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasında, "Bazı sosyal medya ve basın kuruluşları hesaplarında Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesinde bazı polis memurlarının karıştığı olay hakkında yayınlanan video görüntüsü ile ilgili olarak; Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

Mardin'de caddeden aracıyla yoldan geçen bir yurttaş, ismi öğrenilemeyen bir gencin polis tarafından darp edildiği anları kaydetti. Görüntüde, 2 trafik polisinin kaldırım üzerinde oturan gence vurduğu, daha sonra olay yerine gelen başka bir polisin gence tekme attığı görüldü.

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