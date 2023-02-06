Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den depremle ilgili açıklama:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili "Büyük bir afetle karşı karşıyayız. Olay çok yeni. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle sahada." dedi.

Güngör, AA muhabirine, büyük bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Güngör, "Olay çok yeni. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle sahada. Vatandaşlarımızdan ricamız, kalabalığa neden olmamaları, trafiği aksatmamaları. Ekiplerin çalışabilmesi için yardımcı olmamız gerekir. Herkese geçmiş olsun." diye konuştu.