AFAD: Depremde 7 ilde 76 kişi yaşamını yitirdi
AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 07:30, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 09:13
AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız