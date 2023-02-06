Vali'den açıklama: Ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil, hasar ciddi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.

Coşkun, AA muhabirine, depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada seferber olduğunu söyledi.

Arama tarama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi. Bir şey söylemek için erken. Bilgiler netleştikten sonra gerekli açıklama yapılacak." diye konuştu.