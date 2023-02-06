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CHP'nin MYK toplantısı Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle erken başladı

Genel Başkan Kılıçdaroğlu:- "MYK üyelerimizle toplantı halindeyiz, bu felaketi birlikte atlatacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 08:39, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 09:03
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CHP'nin MYK toplantısı Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle erken başladı

CHP'nin bugün öğle saatlerinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla erkene alınarak, saat 07.00'de başladığı duyuruldu.

CHP'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "geçmiş olsun" dileklerine yer verildi.

Açıklamada, deprem nedeniyle saat 13.00'te yapılacak MYK toplantısının, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla saat 07.00'de başladığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin görsel paylaşarak, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Elazığ ve Adıyaman Valilerimiz ile görüştüm. Belediye başkanlarımız ekipleriyle, tüm gücüyle milletimizin yanında. MYK üyelerimizle toplantı halindeyiz, bu felaketi birlikte atlatacağız."

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