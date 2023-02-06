Depremde Battalgazi Ulu Camii yıkıldı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Malatya'da Battalgazi Ulu Camii yıkıldı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 08:41, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 10:33
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te peş peşe yaşanan depremler çevre illerde de hasara neden oldu.
7.4 büyüklüğündeki depremde Malatya'daki Battalgazi Ulu Camii yıkıldı...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Malatya'da Battalgazi Ulu Camii yıkıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız