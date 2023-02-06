İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma ve yardım malzemeleri yola çıktı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye İstanbul'dan arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesinin yola çıktı.
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 08:45, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 09:02
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye İstanbul'dan arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesinin yola çıktı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız