CİMER'de 'Deprem acil' başlığı kullanıma hazır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 09:23, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 09:28
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız