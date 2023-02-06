Hatay'da dört kişinin enkazdan kurtuluş anları ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen depremde çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişi yaşamını yitirdi, 440 kişi de yaralandı.

Hatay'da da yıkıma neden olan depremde, bir aileden dört kişinin yıkılan binanın enkazından canlı çıkarıldığı anlar ortaya çıktı.

Biri çocuk dört kişinin yara almadığı görüldü.