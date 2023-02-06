Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun'dan ekipler deprem bölgesine hareket etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun'dan ekipler bölgeye sevk edildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, AFAD 8 personel, 2 araç, Ordu Büyükşehir itfaiye 15 personel, 3 araç, 1 yemek tırı, 10 personel, Ordu ANDA 6 personel, 1 araç, Ordu İHH 11 personel, 2 araç, 112 Acil 6 personel, 2 ambulans, UMKE 10 personel, 2 araç olmak üzere 66 personel ve 13 araç deprem bölgesine yola çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de paylaşımında, depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada ise depremde hayatını kaybedenlere vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara "geçmiş olsun" temennisinde bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Trabzon olarak AFAD 11 personel, 2 araç, itfaiye 13 personel, 3 araç, UMKE 14 personel, 4 araç, 24 gönüllü, 1 araç ile Adıyaman'a, İHH 8 personel, 1 araç, AKUT 22 personel, 5 araç ile Malatya'ya, 112 Acil 15 personel, 5 araç ile Gaziantep'e, Kızılay 2 personel, 2 araç, TTAKE 11 personel, 3 araç ile Osmaniye'ye olmak üzere 120 personel, 26 araç ile deprem bölgelerimize görevlendirme yapılmıştır."

Rize'den ise AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı öncülüğünde 25 personel ile 5 arama kurtarma aracı, 3 kişilik Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE), 3 ambulans, Çayeli Bakır İşletmelerine ait Maden Arama Kurtarma Timi, ÇAYKUR'a ait 2 tır bölgeye sevk edildi. Rize AKUT ekibi de Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı.

Ayrıca AFAD gönüllüleri hazırlıklarını tamamlayarak bölgeye hareket etti.

Rize Belediyesi ve ilçe belediyeleri ihtiyaç malzemelerinin temin edilerek kısa sürede bölgeye sevki için çalışma başlattı.

Giresun Valiliği de AFAD'tan 17 personel ve 3 aracın, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 10 personel ve 2 aracın, Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 3 personel ve bir aracın, 12 AKUT personeli ve 2 aracın, 21 UMKE personeli, 2 ambulans ve 3 aracın Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktığını bildirdi.