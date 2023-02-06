Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 118,17 puan ve yüzde 2,36 değer kaybederek 4.879,46 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,65 ve holding endeksi yüzde 3,03 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 5,30'la sigorta, tek kazandıran yüzde 5,44'le taş, toprak oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 5,16 değer kazancıyla 4.997,63 puandan tamamladı.

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Borsa İstanbul AŞ tarafından, bölgede bulunan 8 ortaklığın paylarına ait işlem sıralarının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Analistler, ﻿ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke merkez bankasının şahin para politikalarının beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişeleri artırdığını söyledi.

Yurt içinde, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yaşanan gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul AŞ, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle pay piyasası alım satım sistemine ilişkin geçici olarak bazı tedbirleri devreye aldı.

Borsa İstanbul'un, pay piyasası alım satım sistemine ilişkin duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugünden itibaren geçici olarak bazı tedbirler alındı.

Tedbirler kapsamında, açığa satış işlemleri yasaklanacak. Gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcılar ve yatırım kuruluşları bilgilendirilecek.

Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanacak.

Mülkiyetinde payı bulunan yatırımcılar, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilecek.

Ayrıca, Kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluk yatırım kuruluşlarında olacak.