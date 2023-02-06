Deprem bölgesi 10 ilde tüm okullar tatil edildi... İşte o iller
Deprem bölgesi olan 10 ilde tüm okullar tatil edildi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 10:17, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 10:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depreme ilişkin açıklamalrda bulundu.
Oktay: Milli Eğitim Bakanımız ile görüşüldü, deprem bölgesi olan 10 ilde tüm okullar 1 hafta süreyle tatil edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli deprem) Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla değerlendireceğiz."
İşte o iller:
Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız