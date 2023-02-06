Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8290 seviyelerinde işlem görüyor.
Cuma günü, en düşük 18,7977 ve en yüksek 18,8326 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 yükselişle 18,8112'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8290'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 20,3220'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 22,7210'dan satılıyor.
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 103,1 seviyesinden işlem görürken, avro/dolar paritesi yatay seyirle önceki kapanışının hemen altında 1,0790'da bulunuyor.
Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin tutabileceğine yönelik endişeleri artırdığını ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını bildirdi.
Yurt içinde, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yaşanan gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102'nin destek konumunda bulunduğunu söyledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız